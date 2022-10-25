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محمد بن راشد يتمنى للقضاة الجدد المساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة

محمد بن راشد يتمنى للقضاة الجدد المساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة
25 أكتوبر 2022 19:37

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى أربعة قضاة في إدارة التفتيش القضائي اليمين القانونية صباح اليوم (الثلاثاء) في قصر زعبيل بدبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في المحاكم والنيابة العامة على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

وقد أدى اليمين القانونية كل من: المستشار محمد مبارك عبيد السبوسي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمفتشين القضائيين د. جمال كاسب مفلح الرحامنة، وأيوب سالم فلاح السواعير، وعادل عادل عبدالفضيل عمران، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.

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المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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