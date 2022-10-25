حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الجوهرة
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الجوهرة
25 أكتوبر 2022 18:52
بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.