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حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الجوهرة

حاكم الشارقة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الجوهرة
25 أكتوبر 2022 16:47

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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المصدر: وام
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