الإمارات تشهد كسوفاً جزئياً للشمس

سامي عبد الرؤوف (دبي)

شهدت دولة الإمارات والجزيرة العربية ومناطق الشرق الأوسط وأوروبا وغرب روسيا وشمال شرق أفريقيا، ظاهرة كسوف جزئي للشمس، وشُهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% من قطر القمر، أو تقارب 40% من مساحة القمر وهي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس.

وبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42، فيما كانت ذروته عند الساعة 15:51، وانتهى عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.

فيما بدأت الظاهرة الفلكية على كوكب الأرض من الساعة 08:58، إلى الساعة 13:02، فيما كانت ذروة الكسوف الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي، وشهد كوكب الأرض، كسوف الشمس، بنسب متفاوتة أقصاها قرب شمال سيبيريا، وتناقصت النسبة بالابتعاد عن هذا الموقع، فيما لم يشاهد في النصف الجنوبي من الأرض أو الأميركيتين.

وأدى المصلون على مستوى دولة الإمارات، صلاة الكسوف بعد أداء صلاة عصر يوم أمس (الثلاثاء)، من بينها 255 مسجداً بدبي، وذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وابتهل المصلون بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل.