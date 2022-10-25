حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة الجوهرة
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة الجوهرة
25 أكتوبر 2022 16:41
بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.