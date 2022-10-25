الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء بريطانيا الجديد

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس وزراء بريطانيا الجديد
25 أكتوبر 2022 15:38

 بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى ريشي سوناك، بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشِّمالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى ريشي سوناك بهذه المناسبة.

أخبار ذات صلة
«حوار المكتبة» يستضيف الروائي علي أبو الريش
مهرجان دلما.. عراقة الماضي تصافح الحاضر
المصدر: وام
محمد بن راشد آل مكتوم
بريطانيا
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو
عربي ودولي
ستولتنبرغ إلى تركيا لدعم انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»
اليوم 19:15
«مصدر» نفذت مشاريع للطاقة الشمسية في مصر
الاقتصادي
«مصدر».. شراكات استراتيجية بقطاع الطاقة المتجددة في مصر
اليوم 19:10
من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا
عربي ودولي
أميركا تحذر من هجوم «إرهابي» وشيك في جنوب أفريقيا
اليوم 19:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©