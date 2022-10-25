الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل رئيس الجابون

محمد بن زايد
25 أكتوبر 2022 14:56

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام. ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي بالرئيس علي بونغو، متطلعاً إلى أن تشكل الزيارة إضافةً قويةً إلى مسار تطور العلاقات بين البلدين وشعبيهما الصديقين. وبحث الجانبان علاقات الصداقة وإمكانيات توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الجابون. كما استعرض سموه ورئيس الجابون عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والوفد المرافق لفخامة الرئيس الجابوني.

أخبار ذات صلة
برعاية محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد حفل تخريج جامعة خليفة
محمد بن زايد يهنئ ريشي سوناك بمناسبة توليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة
المصدر: وام
رئيس الدولة
الجابون
محمد بن زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو
عربي ودولي
ستولتنبرغ إلى تركيا لدعم انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»
اليوم 19:15
«مصدر» نفذت مشاريع للطاقة الشمسية في مصر
الاقتصادي
«مصدر».. شراكات استراتيجية بقطاع الطاقة المتجددة في مصر
اليوم 19:10
من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا
عربي ودولي
أميركا تحذر من هجوم «إرهابي» وشيك في جنوب أفريقيا
اليوم 19:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©