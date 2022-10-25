كيفية أداء صلاة الكسوف

أوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عبر حسابها على تويتر صفة صلاة الكسوف وطريقة أدائها وهي ركعتان. في كل ركعة قيامان وركوعان.
يكبر المصلي تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة وسورة، ويركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ويرفع من الركوع، ثم يسجد سجدتين، يجلس بينهما جلوساً كالجلوس المعتاد للصلاة، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى.
ودعت الهيئة، إلى إقامة صلاة الكسوف بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444هـ الموافق 25 أكتوبر 2022 وذلك في جميع مساجد الدولة.
وأصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى بيّن فيها أنَّ صلاة الكسوف سنّة مؤكدة في حقّ كل من يؤمر بالصلاة شرعًا؛ فيدخل في ذلك الرجل والمرأة، والمسافر، والمقيم، والكبير والصغير المميز.. وبالنسبة لوقتها: فإنَّه يبدأ من حين ظهور الكسوف بعد حلّ النافلة، وينتهي بانجلاء الكسوف.. سائلين الله تعالى أن يديم الخير والاستقرار على القيادة الرشيدة، وكل من يعيش على تراب دولة الإمارات.