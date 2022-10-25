حاكم عجمان يستقبل رئيس جنوب السودان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان، اليوم، رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتورة برنابا مريال وزيرة شؤون الرئاسة، والدكتورة ناديه اوروب دودي وزيرة الثقافة والتراث، وسيمون نين مدير الأمن الخارجي، وقرنق قرنق سفير جنوب السودان لدى الدولة، وكوندوك القنصل العام بأبوظبي. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، بفخامة الرئيس سلفاكير والوفد المرافق له، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب السودان، مؤكّداً دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية، كما تبادل سموه والرئيس سلفاكير الحديث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال.. معبّراً عن تقديره لدعم الإمارات لبلاده على المستوى التنموي، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع الإمارات في كافة المجالات، خاصة في ظل الدور المحوري التنموي والإنساني الذي تقوم به الإمارات في القارة الأفريقية وحضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأشاد رئيس جنوب السودان بالمسيرة التنموية الرائدة للدولة وما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين. حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، بجانب عدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية في عجمان.