موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
القرية العالمية( أرشيفية)
25 أكتوبر 2022 11:06
تنطلق اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات أعمال الموسم السابع والعشرين للقرية العالمية.
وتعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، متضمنة 27 جناحًا، وما يزيد على 3500 منفذ للتسوق وأكثر من 250 مطعماً ومقهىً ومنفذاً للمأكولات الشعبية.
وتنتظر الضيوف أجندة حافلة من العروض الترفيهية والثقافية تصل إلى 40,000 عرضاً على مدى الموسم، ويشارك فيها نخبة من فناني الاستعراض الأفضل من حول العالم والشخصيات المشهورة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض المتجولة، وكذلك العرض الشيّق الوحيد في المنطقة الذي يضم استعراضات لمجازفات مائية.
القرية العالمية شكلت إضافة إيجابية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة.