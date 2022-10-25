الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم

القرية العالمية( أرشيفية)
25 أكتوبر 2022 11:06

تنطلق اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات أعمال الموسم السابع والعشرين للقرية العالمية.

وتعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، متضمنة 27 جناحًا، وما يزيد على 3500 منفذ للتسوق وأكثر من 250 مطعماً ومقهىً ومنفذاً للمأكولات الشعبية. 

وتنتظر الضيوف أجندة حافلة من العروض الترفيهية والثقافية تصل إلى 40,000 عرضاً على مدى الموسم، ويشارك فيها نخبة من فناني الاستعراض الأفضل من حول العالم والشخصيات المشهورة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض المتجولة، وكذلك العرض الشيّق الوحيد في المنطقة الذي يضم استعراضات لمجازفات مائية. 

القرية العالمية شكلت إضافة إيجابية على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والسياحة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تضبط 436 كيلوغراماً من المخدرات في شحنة بقوليات
منتخب الشابات يهزم البحرين بـ«الثمانية»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القرية العالمية
دبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
الاقتصادي
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
اليوم 19:28
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©