انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للتطوع في أبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ26 من «المؤتمر العالمي للتطوع» الذي تستضيفه أبوظبي تحت شعار «التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات»، وتستمر أعماله حتى 27 أكتوبر الجاري، في مركز أدنوك للأعمال.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع دولي لخبراء العمل التطوعي والمتطوعين على مستوى العالم، ويتم تنظيمه من قبل الرابطة الدولية للجهود التطوعية، و«مؤسسة الإمارات».

ويهدف المؤتمر إلى خلق بيئة داعمة ومشجعة على التواصل والتبادل المعرفي واكتساب المزيد من الخبرات لأولئك الذين يؤمنون بضرورة العمل التطوعي لتحسين وتطوير المجتمعات. ويحظى المؤتمر بحضور مئات المشاركين من 100 دولة. وتأتي استضافة الإمارات للمؤتمر تأكيداً على مكانتها مركزاً ريادياً في العمل التطوعي. حضر انطلاق أعمال المؤتمر معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات» ونيكول سيريلو، المدير التنفيذي لـ«الرابطة الدولية للجهود التطوعية IAVE» وعدد من المسؤولين.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان: «كرس الآباء المؤسسون نهجاً راسخاً في مجال العمل التطوعي، مكّن دولة الإمارات من تبوؤ مكانة عالمية مرموقة في هذا القطاع الحيوي، وسارت قيادتنا الرشيدة على هذا النهج لتساهم كقيادة داعمة ومُلهمة في ترسيخ العمل التطوعي، الذي أصبح ثقافة متجذرة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات المعطاء».

إنجازات وتجارب

رحبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد في كلمتها بالمشاركين في هذا الحدث العالمي البارز الذي يعقد في أبوظبي وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت معاليها: «يسعدنا اليوم أن نحتفي بإنجازاتنا وتجاربنا الزاخرة والتي تُعتبر جزءاً أساسياً وفعّالاً من المنظومة التنمويّة التي تعيشها الدولة في شتّى المجالات، إيماناً منّا بأهميّة العمل التطوعي والاستثمار في طاقات المتطوعين».

وأضافت معاليها: أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للتطوع الذي يعقد في أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يأتي تجسيدا للجهود الرائدة التي قامت بها الدولة في مجال العمل التطوعي وما حققته من إنجازات في هذا المجال.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تمثل نموذجا يحتذى به في العمل التطوعي.

من جهته قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة الإمارات»: نُرحب برواد العمل التطوعي في أبوظبي على أرض الإمارات الطيبة التي دامت على مر العقود نموذجاً ملهماً في العطاء المجتمعي، حيث تُعتبر استضافة الإمارات لهذا الحدث تأكيداً على مكانتها الريادية في العمل التطوعي واستمراراً لجهودها في تنمية وتطوير هذا القطاع.