أحمد بن سعيد: الإمارات رائدة في تمكين أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول العالم التي وضعت استراتيجية مستدامة لتمكين أصحاب الهمم على أكثر من صعيد.

وقال سموه: «هناك جهود رائعة تبذلها الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لبناء مجتمع دامج لأصحاب الهمم وأسرهم، ضمن إطار السياسة الوطنية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة لضمان حصولهم على الفرص والخبرات وأنماط الحياة المميزة المتاحة لأي فرد آخر في بلدنا».

وأعرب سموه عن سعادته بحجم الاهتمام والمشاركة الدولية والمحلية في معرض إكسبو أصحاب الهمم في دورته الرابعة كمنصة عالمية لعرض أرقى التقنيات والبرامج التأهيلية التي تعتبر مهمة جداً لأصحاب الهمم، وتعزيز التعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مستدام يلبي طموحاتهم. مشيراً سموه إلى أن مشاركة مبادرة (العيش باستقلالية)، من تنظيم اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين.

وأعرب معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العربي الدولي المهم الذي يمثل انطلاقة نوعية، تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فقط في الدول العربية، بل في العالم كله، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على رعايته المستمرة لهذا المعرض الدولي المهم، والذي سوف تُطلق خلاله مبادرة «العيش باستقلالية» التي تمثل خطوة إضافية مهمة، في إطار عمل جامعة الدول العربية، ضمن جهودها الرامية إلى دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مبادرة العيش باستقلالية

كانت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة العربية قد أطلقت بدعم من الجامعة العربية وبالتعاون مع منظمة اليونيدو فرع البحرين، (مبادرة العيش باستقلالية) ووقعت اتفاقية تعاون مشترك مع إدارة معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، في 30 مارس الماضي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد ومعالي أحمد أبو الغيط، بهدف عرض مبتكرات المبتكرين العرب خلال المعرض لدعم التقنيات التي تخدم أصحاب الهمم. وتهدف المبادرة إلى تشجيع المبتكرين العرب على صنع أنظمة وبرامج وتكنولوجيا متطورة لخدمة ذوي الاحتياجات ضمن مسابقة تخضع لمعايير رفيعة، يتم بموجبها اختيار التقنية الأكثر ملاءمة لاحتياجات أصحاب الهمم والعمل على إيجاد التمويل اللازم لها.

وقال غسان سليمان امهز الرئيس التنفيذي للمعرض: «نحن فخورون بما يحققه المعرض من إنجازات على طريق توفير أرقى التقنيات لأصحاب الهمم الذين يبلغ عددهم نحو 50 مليوناً في الشرق الأوسط، ونشكر الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تساهم من خلال للمعرض، في توفير حياة أفضل لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا وتساعد على تمكينهم على المستويات كافة».