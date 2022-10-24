الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«مكتب البعثات الدراسية» ينظم لقاء تعريفياً لطلبة الثاني عشر

«مكتب البعثات الدراسية» ينظم لقاء تعريفياً لطلبة الثاني عشر
25 أكتوبر 2022 03:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للتطوع في أبوظبي

 نظّم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفيًا افتراضياً للطلبة المواطنين المُتميّزين علمياً في الصف الثاني عشر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حضره أكثر من 3200 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إضافةً إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.
تضمّن اللقاء الافتراضي كلمةً ترحيبية ألقاها محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة المكتب، أكّد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم، والحرص على النهوض به، وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمكتب البعثات الدراسية، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المتميزين. 
ودعا الظاهري في كلمته الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، ما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.
الجدير بالذكر أن مواعيد التسجيل لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً للدراسة خارج وداخل الدولة، قد بدأت وتستمر حتى 17 نوفمبر 2022.

مكتب البعثات الدراسية
أبوظبي
آخر الأخبار
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
القرية العالمية( أرشيفية)
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©