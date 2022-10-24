«مكتب البعثات الدراسية» ينظم لقاء تعريفياً لطلبة الثاني عشر

أبوظبي (وام)

نظّم «مكتب البعثات الدراسية» لقاءً تعريفيًا افتراضياً للطلبة المواطنين المُتميّزين علمياً في الصف الثاني عشر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حضره أكثر من 3200 طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إضافةً إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.

تضمّن اللقاء الافتراضي كلمةً ترحيبية ألقاها محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة المكتب، أكّد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم، والحرص على النهوض به، وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لمكتب البعثات الدراسية، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المتميزين.

ودعا الظاهري في كلمته الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، ما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.

الجدير بالذكر أن مواعيد التسجيل لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المُتميّزين علمياً للدراسة خارج وداخل الدولة، قد بدأت وتستمر حتى 17 نوفمبر 2022.