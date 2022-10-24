خليفة بن طحنون يستقبل رئيس موزمبيق في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، فخامة فيليبي شاسنتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصول فخامته إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول فخامته في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتُعبِّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام رئيس جمهورية موزمبيق بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومنجزاته.