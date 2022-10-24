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الإمارات

وفد سيدات أعمال قيرغيزستان يزور الاتحاد النسائي العام

وفد سيدات الأعمال خلال الزيارة(وام)
25 أكتوبر 2022 03:19

أبوظبي (وام)

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 زار وفد من سيدات أعمال جمهورية قيرغيزستان الاتحاد النسائي العام بمقره في أبوظبي للاطلاع على جهوده ومبادراته لتمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي، بما يعزز دورها عاملاً منتجاً ورافداً فاعلاً في عملية التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات.
ورحبت نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، بالوفد الزائر، معربة عن اعتزازها بالزيارة وتمنياتها بإقامة سعيدة في بلدهن الثاني.
تعرف الوفد خلال الزيارة على جهود الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في ملف تمكين المرأة الإماراتية وجعله يحقق قفزات نوعية في فترة قياسية من عمر دولة الإمارات لتتمكن الدولة من تحقيق المراتب الأولى والصدارة إقليمياً بمؤشرات التنافسية العالمية، بفضل الرؤية المستنيرة للقيادة الرشيدة.
تطرق اللقاء إلى مساهمات الاتحاد النسائي العام منذ بداية تأسيسه، في خلق الفرص للمرأة وتمكينها في الدولة، ابتداء من إنشاء مركز الصناعات للحرف اليدوية عام 1978، الذي يعتبر أول مركز متخصص بالدولة في مجال الحفاظ على التراث، وصولاً لإنشاء أكاديمية الحرفيات الإماراتيات، لبناء قدرات الكوادر الوطنية النسائية المتخصصة في الصناعات الحرفية والتراثية، والارتقاء بالحرف والصناعات اليدوية ذات الجدوى الاقتصادية وجعلها عنصراً اقتصادياً مؤثراً. واطلع الوفد على مشروع متجر الأسر المنتجة «متجري» الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة بوظبي، بتفعيل دور المرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك بعدما طور تطبيق متجر الأسر المنتجة الحائز على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول في القمة الحكومية لسنة 2015 عن فئة قطاع الشؤون الاجتماعية. 

الإمارات
قيرغيزستان
الاتحاد النسائي العام
المرأة الإماراتية
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