جامعة الإمارات تبحث التعاون مع «جمعية الإدارة العامة»

العين (الاتحاد)

عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً مع جمعية الإمارات للإدارة العامة، في مختبر الابتكار الحكومي في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي، بحضور الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتورة المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة، والدكتور المهندس حامد محمد النيادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإدارة العامة، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة الإمارات وجمعية الإمارات للإدارة العامة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن ضمن سعي جامعة الإمارات لتحقيق مكانة بحثية دولية، تعمل الجامعة مع شركائها في القطاع الصناعي على توفير حلول بحثية للتحديات التي تواجه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وتلبي متطلبات الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة نحو الريادة والتميز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.