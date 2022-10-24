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«التنمية الأسرية» تنظم ورش «الموهبة والابتكار»

«التنمية الأسرية» تنظم ورش «الموهبة والابتكار»
25 أكتوبر 2022 03:19

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مؤسسة التنمية الأسرية وضمن ورشها وفعالياتها الثقافية الاجتماعية في مكتبة زايد الإنسانية ورشة (الموهبة والابتكار) افتراضياً، وذلك بهدف تشجيع الموهوبين على الابتكار وتحقيق النجاح المثمر، وعرض وسائل وأدوات الابتكار التي تساهم في تطوير الموهبة.
قدم الورشة فاطمة المنصوري مديرة مركز المرفأ، نائب رئيس فريق مكتبة زايد الإنسانية، مؤكدة أن الموهبة هي أحد أهم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فكل فرد منا لديه موهبة خاصة وهبها الله –عز وجل- له ليساهم في التطوير وتحقيق الأثر الإيجابي على حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى الاستثمار الإيجابي للموهبة.
وأشارت إلى أن تطوير الموهبة واستمراريتها يعتمد على التعلم، والتجربة، والحلول الإبداعية، والأفكار الجديدة، وأن العالم بحاجة لحلول مبتكرة لتحديات اليوم والمستقبل، وكثير منا يبحث عن طرق جديدة في تفعيل المواهب لتطوير المجتمع وخدمة الآخرين، الأمر الذي يساهم في الوصول لأفكار ابتكارية جديدة وفقاً لمراحل الابتكار.
كما تناولت الورشة تطبيق أدوات الابتكار على عدد من المواهب المشاركة وتدريبهم على آلية تفعيل الأدوات، من خلال الدمج والفصل وعكس الأفكار والربط بين المختلفات وغيرها من الأدوات لطرح الأفكار السريعة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأدلة المقدمة من مركز محمد بن راشد للابتكار. كما تم عرض كيفية اكتشاف الموهبة في مرحلة الطفولة، وهي المرحلة المهمة للتعرف على الموهبة، وأهمية دور الأسرة والمدرسة في مساعدة الطفل، والتعرف على قدراته الشخصية من خلال الأنشطة المختلفة، والاهتمام المطلوب لتطويرها وصقلها وتحويلها إلى صنعة أو مهارة مهمة تساهم في طرح حلولٍ ابتكارية جديدة للمشكلات الأسرية والمجتمعية ويحقق من خلالها الفرد ذاته ويضيف قيمة وأثراً إيجابياً لمجتمعه، بالإضافة إلى كيفية التغلب على التحديات للتمكن من تنمية المواهب. 

التنمية الأسرية
مؤسسة التنمية الأسرية
مكتبة زايد الإنسانية
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