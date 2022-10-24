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إطلاق برنامج التصوير بالموجات فوق الصوتية بدبي

إطلاق برنامج التصوير بالموجات فوق الصوتية بدبي
25 أكتوبر 2022 03:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إطلاق برنامج شهادة أساسيات التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقاط الرعاية الصحية (POCUS)، والذي يهدف إلى تزويد الكوادر الصحية في المنطقة بالمهارات اللازمة لاستخدام تقنيات الموجات الصوتية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالشكل الأمثل.
ويمثّل التصوير بالموجات فوق الصوتية في نقاط الرعاية وسيلةً تشخيصية سريعة تُستخدم في مختلف التخصصات، وخاصةً في الحالات الطارئة. ويُعد البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويفتح أبوابه أمام مختلف الكوادر الصحية العاملة في المجال الإكلينيكي، كالأطباء والممرضين والمسعفين الباحثين عن صقل مهاراتهم السريرية في التصوير بالموجات فوق الصوتية.
ويستمرّ البرنامج لمدّة عام واحد، ويعتمد مجموعة متنوعة من طرق التدريس تشمل ورش العمل وبرامج التعليم الإلكتروني التي تعرّف العاملين في القطاع الصحي بكيفية استخدام هذه التقنية بصورةٍ فعالة، وبالتالي تحسين مستوى العناية بالمرضى. 
ويضمّ البرنامج دروساً علمية نظرية، إلى جانب جلسات لبناء المهارات في مركز المحاكاة الطبية في الجامعة، كما يتيح الفرصة أمام المشاركين لاستخدام المهارات التشخيصية المُكتسبة من البرنامج في أماكن عملهم. وقدمت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية الدعم للبرنامج لتطوير محتواه من قبل الجامعة.

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
الرعاية الصحية
دبي
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