90 شخصية عالمية بارزة في «إشراقات» أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التسامح والتعايش عن مشاركة أكثر من 90 من المفكرين والمبدعين والأكاديميين الدوليين في أنشطة الدورة الثانية من المهرجان العالمي «إشراقات» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع 18 جهة محلية وعالمية في أبوظبي تحت شعار «تسامح مبني على معرفة» وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 10من نوفمبر المقبل، ويأتي على رأس المشاركين في فعاليات المهرجان هذا العام الكاتب والروائي النيجيري وولي سوينكا الفائز بجائزة نوبل للآداب، وكيشيا ثورب التي تم اختيارها من بين أكثر من 8000 مرشح لجائزة المعلم العالمية من 121 دول حول العالم، والكاتب الصحفي رشيد الخيون، والشيخ عبدالعزيز النعيمي والدكتورة فاطمة الصايغ، وجيوفاني بوزيتي، وماستر شي هينج يي الخبير في التنمية المستدامة ونشر ثقافة شاولين وحكمته وأسلوب حياته، إضافة إلى 90 كاتبا ومفكرا وأكاديميا وخبيرا من الإمارات والعالم، وكذلك أوائل الإمارات في مختلف المجالات.

وقالت عفراء الصابري مدير عام بوزارة التسامح والتعايش: إن هدف الوزارة من تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بما يضمه من علماء وخبراء ومفكرين وفنانين ومبدعين من 22 دولة، وما يستضيفه من طلاب وأولياء أمور ومدرسين وإداريين من المؤسسات التعليمية والجامعية، يمثل حالة فريدة للاحتفاء بالتسامح وفق نهج معرفي واضح، كما يمثل تعزيزا لثقافة التسامح والأخوة الإنسانية وقبول الآخر، مؤكدة أن مهرجان «إشراقات» يعد منصة مهمة للانطلاق بالتجربة الإماراتية للاحتفاء بالتسامح لدى كافة عناصر العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات إلى العالمية، كتجربة رائدة يمكن الاستفادة منها والقياس عليها في مختلف دول العالم.

وأضافت الصابري أن النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى برغم أنه تم تنظيمها «افتراضيا»، وضع على الوزارة مسؤولية كبيرة خلال تنظيم هذه الدورة التي تقام برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، الذي وجهه بأهمية حشد كافة إمكانات الوزارة لكي تحقق هذه الدورة نجاحات أكبر، تضاف إلى جهود الوزارة في تعزيز قيم التسامح والتعايش محليا وعالميا.

وأكدت الصابري أن المهرجان سيضم 77 فعالية جماهيرية وتربوية كبرى، وأن عدد الشركاء وصل إلى 18 شريكا من الإمارات والعالم، وستستضيف أنشطة المهرجان أكثر 90 مفكرا ومتحدثا وأكاديميا، كما تضم فعاليات المهرجان إسهامات لأكثر من 40 كاتبا وأديبا عالميا، ويلتقي جمهور المهرجان مع 65 برنامجا معرفيا تتناول الثقافة والآداب والعلوم والفنون والمسرح وشتى فروع المعرفة، كما حرصت الوزارة على مشاركة أكثر من 20 كاتبا وباحثا إماراتيا في كافة الأنشطة، وحرصت الوزارة كذلك على إتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للحضور والمشاركة في المهرجان من خلال تنظيم أكثر من 18 فعالية جماهيرية في مجالات الفن والثقافة والإبداع.