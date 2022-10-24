شراكة بين «متحف المستقبل» و«بلدية دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلن متحف المستقبل عن شراكة مع بلدية دبي لاستشراف ملامح تكنولوجيا المستقبل في قطاعات حيوية للبشرية مثل البناء المستدام، والمدن الذكية، وتوفير الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك ضمن معرض «المستقبل اليوم» الذي يحتضنه المتحف بالتعاون مع شركائه على مساحة 700 قدم مربع. ووصف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، التعاون بين الجانبين، بأنه شراكة استراتيجية ثمينة، ومنصة للتعرف على أبرز الأفكار الإبداعية والابتكارية في استشراف مستقبل المدن الذكية والتكنولوجيا المتقدمة. وأكد خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المعرض يسلط الضوء علي ملامح تصميم مستقبل أفضل للبشرية فيما تستشرف الشراكة حلولاً نوعية مستدامة لمجتمعات المستقبل الحضرية الذكية، تأكيداً لمكانة دبي رائدة للفكر المستقبلي.