الإمارات تشارك تجارب توظيف التكنولوجيا المتقدمة

دبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا الحيوية الذي نظمته حكومة جمهورية صربيا، في إطار برنامج التبادل المعرفي الحكومي والتعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، الذي هدف إلى توحيد الجهود الدولية لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير السياسات وتحسين التواصل داخل بيئة عالمية داعمة لجهود التطوُّر في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وشهد المنتدى الذي شارك فيه من دولة الإمارات معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، حضوراً مميزاً لعدد من ممثلي الحكومات والهيئات الأكاديمية والشركات العالمية، التي تتبنى الفكر المستقبلي لتطوير وتطبيق علوم التكنولوجيا الحيوية في عدة مجالات أهمها الطب والرعاية الصحية. وشملت فعاليات المنتدى الإعلان عن إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة في جمهورية صربيا، الذي انضم مؤخراً إلى الشبكة العالمية لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في كلمة مسجلة خلال أعمال المنتدى، أن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية تبني التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف حلولها المبتكرة في صناعة المستقبل وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمعات، وتؤمن بمحورية تعزيز الحوار والشراكات الدولية الهادفة لتشكيل ملامح المستقبل.

وقال العلماء: إن التكنولوجيا الحيوية تمثل قطاعاً ناشئاً مهماً ومؤثراً يمكن الاستفادة منه في تعزيز صحة الفرد والمجتمع والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

تصميم المستقبل

شارك خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، في جلسة «بناء مجتمع التكنولوجيا الحيوية» ضمن أعمال المنتدى، أكد خلالها أن دولة الإمارات تضع تصميم المستقبل في جوهر استراتيجياتها وخططها المستقبلية، إيماناً بأهمية استشراف التغيرات المقبلة وتوظيف التحولات التكنولوجية في تطوير القطاعات الرئيسية والمستقبلية، مشيراً إلى أن إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل في عام 2016 كانت نتاج رؤية مستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية مأسسة استشراف المستقبل وتحويله إلى نموذج عمل يعزز كفاءة التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع والمبادرات المستقبلية. كما تطرق بلهول إلى أهم مخرجات «منتدى دبي للمستقبل» الذي استضاف أكثر من 400 من أبرز خبراء ومصممي المستقبل، وقدم منصة عالمية لعرض تحديات وفرص المستقبل، وأتاح الفرصة للعديد من المؤسسات الدولية للانضمام إلى جهود «متحف المستقبل» المقر العالمي لمؤسسات استشراف المستقبل الدولية لتعريف العالم بأهم التغيرات التي ستحدث خلال السنوات والعقود القادمة. شارك في الجلسة معالي برانكو روزيتش وزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية في صربيا، وإيف إرادوكوندا الأمين الدائم لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، وفابيو سكانو ممثل منظمة الصحة العالمية في صربيا والمبعوث الخاص للمدير الإقليمي لمنطقة غرب البلقان، وأدارتها مارتا أرسوفسكا توموفسكا مستشارة رئيسة الوزراء في صربيا.

