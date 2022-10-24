الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الثقافة والشباب» و«التربية والتعليم» تشاركان في تجمّع «المهن الإبداعي»

جانب من المشاركة (من المصدر)
25 أكتوبر 2022 03:18

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت وزارة الثقافة والشباب في «تجمع المهن الإبداعية» الذي ينظمه مركز «فنّ جميل» يومي 23 و24 أكتوبر الجاري في مقر المركز في دبي للتعريف بأهمية التخصصات الثقافية والإبداعية، ودورها في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتشجيع الطلاب للاستفادة من برنامج البعثات الدراسية الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم في التخصصات الثقافية والإبداعية.
يعد هذا التجمع أحد أبرز المهرجانات السنوية المخصصة لاستكشاف مستقبل الطلبة في قطاع الثقافة والفنون، ويتضمن أنشطة تفاعلية لإلهام الشباب وتعريفهم بمجموعة الفرص الواسعة والمشوقة في القطاع الإبداعي.
وتتضمن الفعالية التي تم تنظيمها بدعم وزارة الثقافة والشباب - عقد سلسلة من ورش العمل التي تعزز كفاءة ومهارة المنتسبين في مجالات تقنيات كتابة السير الذاتية، والمقابلات الشخصية، إلى جانب الجلسات الحوارية الملهمة التي تستضيف عدداً من الشخصيات المبدعة من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب الجولات وراء كواليس المتاحف والمعارض التي تمنح المشاركين نظرة واسعة عما تقدمه الفعالية وغيرها من الخيارات المتنوعة.
وتتيح الفعالية التي تستهدف الطلاب من أعمار 14 وحتى 24 عاماً الفرصة للعثور على وظائف في مجالات الفنّ، والاستفادة مما تقدمه الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تدفع باتجاه تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق أسس التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة وحضور الدولة كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية وتمكينها من تحقيق وإنتاج المحتويات الإبداعية في بيئة داعمة ومتميزة تضمن لها الاستدامة والجودة والكفاءة.
وتسعى الوزارة وبشكل دوري للترويج للبعثات التي تقدمها من خلال تنظيم سلسلة لقاءات تعريفية تسلّط الضوء على البرنامج وأهدافه، وأهمية الوصول إلى الكفاءات الوطنية في هذه المجالات والابتعاث فيها، إلى جانب التركيز على إبراز العديد من قصص النجاح للطلبة المبتعثين، والفرص المتوفرة لهذه التخصصات في القطاع الحكومي والخاص، وجعلهم سفراء للترويج لما يقدّمه البرنامج مستقبلاً.
ستقوم وزارة الثقافة والشباب من خلال مشاركتها في التجمع، بتعريف الطلاب بآلية الاستفادة من نظام البعثات الدراسية التي توفرها وزارة التربية والتعليم، في المجالات الثقافية والإبداعية في مختلف الجامعات العالمية المرموقة، والذي يوفر فرصاً مميزة لدراسة التخصصات الابداعية، إلى جانب تعريفهم بالفرص الواعدة في هذا القطاع الذي يشهد معدلات نمو متزايدة على المستويين المحلي والعالمي.

أخبار ذات صلة
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
برعاية محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي.. «مصر والإمارات قلب واحد» تنطلق غداً في القاهرة

يوم مفتوح للشباب والعائلات
تهدف المشاركة إلى التعريف بمجموعة واسعة من الوظائف الممكنة في هذا القطاع الواعد، من خلال يوم مفتوح للشباب والعائلات، وآخر تشارك فيه أبرز المؤسسات الأكاديمية من مدارس وكلّيات محلية، وفنيّة في الدولة، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توفير بيئة ملائمة للاستثمار في الطاقات والمواهب الإماراتية في مختلف مجالات القطاع. وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: «تعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص. وتأتي مشاركتنا في معرض فن جميل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتسليط الضوء على أهمية استقطاب ودعم المواهب المواطنة، وتشجيعها لدراسة التخصصات الإبداعية، بهدف تلبية الطلب المتزايد عليها في سوق العمل ورفده بالكفاءات والكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة». وأضاف: «تحرص الوزارة على دعم مختلف التخصصات في العديد من المجالات الثقافية والإبداعية وتدعيم أسس التعاون التي تربطها مع مختلف الجهات الأكاديمية المحلية والعالمية وذلك تحقيقاً لرؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية، والتي تعدّ محوراً أساسياً من محاور التنمية المجتمعية، وذلك لإدراكها أهمية أن نمو وانتشار هذه الصناعات والاستثمار بالكفاءات والمهارات الإبداعية يؤثر بشكل إيجابي على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويدعمها بالكثير من الخيارات المبتكرة التي تسهم بشكل فاعل في الارتقاء بمستوى الاقتصاد الإبداعي الذي يعدّ اليوم ركيزة أساسية للنمو والتطور».

الإمارات
وزارة الثقافة والشباب
دبي
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
القرية العالمية( أرشيفية)
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©