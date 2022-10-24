«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة عقود الزواج الرقمية الجديدة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمية الجديدة عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انتسجرام» و«فيس بوك» و«واتس آب» و«تليجرام» و«لينكدن» و«سناب شات» و«يوتيوب».

ولفتت دائرة القضاء أبوظبي إلى أن خطوات عقد القران بأبوظبي تمر بـ 4 إجراءات معينة وهي: تعبئة البيانات بعد تسجيل الدخول بالهوية الرقمية عبر موقع الدائرة، وسداد الرسم بعد الموافقة، وحجز الموعد لعقد القران (عن بعد أو بحضور المأذون) ثم تستلم عقد الزواج الرقمي الجديد.

وأوضحت الدائرة أنه عند التقديم والتحقيق من بيانات الأطراف من خلال بيانات الهوية الرقمية، ثم سحب نتيجة الفحص الطبي تلقائياً، وتكون متاحة عن بُعد وفي أي مكان، وبزيارة المأذون بحسب التفضيل. وتمتاز الخدمة بأنها توفر توقيعاً رقمياً للمأذون والأطراف، ونسخة عقد زواج رقمية تكون متاحة في أي وقت ولا حاجة لبدل فاقد. ودعت دائرة القضاء أبوظبي إلى تقديم الطلب والتعرف آلياً على توافر شروط عقد الزواج ومتطلباته قبل الإرسال، وذلك لاستيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، ولتقديم خدمة رقمية عالية الجودة والكفاءة للارتقاء بخدمة المقبلين على الزواج الرقمي.