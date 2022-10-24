نمو لافت للثروة الحيوانية في أبوظبي خلال السنوات الخمس الأخيرة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نمو أعداد الثروة الحيوانية وازديادها في السنوات الخمس الأخيرة في أبوظبي، بفضل ما تقدمه الحكومة من دعم كبير لاستدامة الثروة الحيوانية، وذلك من خلال ترقيم الحيوانات وصرف الأعلاف والخدمات البيطرية والإرشاد.جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة لمربي للثروة الحيوانية في الإمارة حول الأمراض التي تصيب حيوانات المزرعة «الإدارة، الوقاية، والعلاج».وتناولت الورشة 4 محاور تضمنت «تأسيس القطيع، وإدارة المزرعة، وأمراض الحيوانات، والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان».

وشددت على مراعاة عدد من الأمور عند تأسيس القطيع، وشراء الحيوانات، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل البروسيلا والسل الكاذب، خلوها من الأمراض الجلدية مثل الجرب، وأن تكون الذكور حيوية وتتميز بالحركة والقوة والتأكد من سلامة الخصيتين والأرجل، أن تكون الإناث متجانسة المظهر وقوية وتتمتع بالصحة الجيدة، التأكد من سلامة الضرع وأن يكون متناسقاً وإسفنجياً غير متدل وخال من الأورام.

وبينت أن المزرعة تتطلب عند تصميم الحظائر مراعاة 9 عوامل منها: العوامل الجوية، وعمر الحيوان، وحجم الحيوانات، وسهولة التنظيف، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وسهولة الوصول للعلف والماء، وبالنسبة إلى المساحات للرأس الواحد من الضأن والماعز يجب أن تكون 2.5 متر مربع مظلل و5 أمتار مربعة غير مظلل للرأس الواحد من الكبار، و1.5 متر مربع مظلل و3 أمتار مربعة غير مظلل للرأس الواحد من الصغار، وارتفاع المظلة 3.5 متر.

وأكدت الهيئة أن التغذية للحيوانات تشكل من 70 – 75% من تكاليف التربية، ويتطلب توفير الاحتياجات الغذائية من العلف المالي والمركز، وتغذية القطيع حسب المراحل الإنتاجية، وتقليل الفاقد من الأعلاف باستخدام المعالف المناسبة، وتخزين الأعلاف بطرق سليمة.

كما تناولت الورشة أهمية الاستبعاد والإحلال في القطعان، إذ أن بعض المربين يغفلون عن تلك الخطوة، إذ لابد أن تكون عملية الاستبعاد والإحلال بنسبة 20% من القطيع سنوياً، وتستبعد الحيوانات غير الصالحة للتربية أو منخفضة الإنتاج، وتربى البدائل من القطيع أو يمكن شراؤها، ويفضل اختيار البدائل من الأمهات ذات الصفات الإنتاجية العالية، وكذلك استبدال الفحول من خارج القطيع كل سنتين إلى ثلاث سنوات مرة. وفيما يتعلق بموسم الولادات نصحت الهيئة المربين، قبل الولادة بشهر تقريباً بتحصين الإناث ضد التسمم المعوي، مع تجهيز حظائر للولادة باستخدام الحواجز المتحركة، بحيث تكون نظيفة وتهويتها جيدة، ويجب تجنب التيارات الهوائية، وتوفير سجلات الولادة، ورعاية المواليد، وتجميع المواليد القريبة في العمر مع بعضها. وأكدت أن أهمية استخدام السجلات في المزرعة تكمن في أنها تعمل على توفير قاعدة بيانات مهمة جداً حول إنتاجية الرأس الواحد ومعرفة الإنتاج اليومي للمزرعة من مواليد وحليب، وتتبع حالة الأداء التناسلي للحيوانات، وهذا يعمل على التخلص من الحيوانات غير المنتجة أولاً بأول، كما تساعد على تحديد متطلبات القطيع من أعلاف وأدوية وعمالة وغيرها من مدخلات الإنتاج.

طب وقائي

أشارت الهيئة إلى أن الطب البيطري «طب وقائي» بالدرجة الأولى يستهدف منع حدوث المرض امتثالاً لمقولة الوقاية خير من العلاج، حيث يبدأ الأطباء البيطريون أولاً بالوقاية من الأمراض باستخدام اللقاحات المناسبة ووضع البرامج التحصينية لكل مزرعة حسب متطلباتها، وعند حدوث أي إصابة فإن الطبيب البيطري يقوم بعمل الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض من عزل وعلاج وأحياناً التخلص من الحيوان، ولذا فإن التدابير الصحية للوقاية من أمراض الحيوانات تشمل: «تهيئة البيئة المناسبة لتربية الحيوان، تقديم علائق متوازنة، عزل الحيوانات المريضة، استدعاء الطبيب أو إرسال الحيوانات المريضة للعلاج في العيادة، وعدم إدخال حيوانات جديدة للمزرعة إلا بعد العزل بفترة كافية والتأكد من سلامتها الصحية، ومتابعة البرنامج العلاجي مع العيادات البيطرية، ومتابعة حملات التحصين، مكافحة الطفيليات الخارجية، التخلص من الحيوانات النافقة».