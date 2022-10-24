«تدوير»: فرز 838 ألف طن نفايات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» فرز نحو 838 ألف طن من النفايات منذ بداية 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من العام، شملت المواد البلاستيكية والورقية والخردوات المختلطة بالإضافة إلى النفايات الصلبة كالحديد والخشب التي تم جمعها من المكبات التابعة للمركز في العين والظفرة وأبوظبي، وذلك في إطار التزام المركز بالحفاظ على البيئة والحد من استنزاف مواردها.

ونجح المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بفرز أكثر من 110 آلاف طن من المواد البلاستيكية، وأكثر من 659 ألف طن من الخشب، ونحو 28 ألف طن من النفايات الورقية والكرتون، ونحو 950 طناً من الخردوات المختلطة والتي تضم الأقمشة والفلين، إلى جانب أكثر من 14 ألف طن من الحديد، وحوالي 24 ألف طن من الألمنيوم وذلك قبل بدء مراحل معالجة النفايات وإعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة يمكن استغلالها في عدة مجالات ومشاريع وطنية حيوية، في إطار حرص المركز على تقديم أفضل الحلول المبتكرة فيما يخص استدامة الموارد البيئية.

وقال المهندس عبدالمحسن الكثيري مدير إدارة المشاريع والمنشآت في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «تعكس هذه النتائج التي حققناها خلال العام الجاري التزام المركز بتسخير كافة الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة ومواردها، وذلك بما ينسجم مع حرصنا المستمر على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من النفايات عبر فرزها وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد ومنتجات صديقة للبيئة تدعم اقتصاد الدولة».

17 مركزاً للتجميع

توفر «تدوير» 17 مركزاً لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير (مناجم النفايات) على مستوى إمارة أبوظبي، تتوزع في مدينتي أبوظبي والعين، ومنطقة الظفرة، وذلك في إطار حرص المركز على تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في عملية فصل النفايات من مصدرها والمحافظة على بيئة صحية آمنة ومستدامة، وبما ينسجم مع جهوده المستمرة لتطوير خدمات فرز النفايات.

كما ساهم المركز خلال العام الجاري في تعزيز خدمات النظافة العامة بما فيها خدمات الكنس اليدوي والآلي، وجمع ونقل المخلفات من مختلف المناطق في الإمارة وتحويلها للمحطات الخاصة بها، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل مختصة وتزويدهم بأحدث المعدات وأدوات التنظيف والمركبات الناقلة للنفايات، بهدف ضمان توفير خدمات جمع ونقل النفايات البلدية والصلبة، وخدمات النظافة العامة في مختلف أنحاء الإمارة في جميع الأوقات ووفق أعلى المستويات.