«ممنوع» تسلم الدواجن من المزارع دون شهادة صحية معتمدة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أصدرت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة تعميماً إلى محال بيع الدواجن ومزارع الدواجن والطيور والحيازات الخاصة، يقتضي منع المحال من تسلم وعرض أنواع الدواجن القادمة من المزارع والحيازات في الأسواق ما لم تحصل على شهادة صحية معتمدة وصادرة من دائرة البلدية. وتأتي هذه الخطوة في سبيل التحقق من صحة وسلامة الدواجن الموجودة في المزارع والحيازات الخاصة والمعروضة أمام المستهلكين في الأسواق، ومنع تعرضهم إلى الأضرار الصحية في حالة تناول المنتجات الحيوانية الغير مطابقة للمواصفات المعتمدة والمخالفة لاشتراطات الصحة العامة. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ «الاتحاد»: إن الإدارة وعبر المفتشين التابعين إليها ممن يتجهون نحو تنفيذ الزيارات الميدانية والجولات التفتيشية الدورية على مختلف مزارع الدواجن والحيازات الخاصة العاملة في إمارة رأس الخيمة، تحرص عبر ذلك التحقق من تطبيقها كافة التعاميم والقرارات الصادرة التي تضمن تقديمها أفضل أنواع الخدمة والمنتجات من الدواجن والطيور.

وذكرت أن الإدارة قامت مؤخراً نحو استحداث تعميم وتوزيعه على كافة مزارع الدواجن والحيازات الخاصة ومحلات بيع الدواجن في إمارة رأس الخيمة، والذي يتضمن بداية أنه يمنع منعاً باتاً على محلات الدواجن تسلم أي نوع من أنواع الدواجن من المزارع أو الحيازات الخاصة بدون وجود شهادة صحية معتمدة وصادرة من دائرة البلدية.

وأضافت: يتضمن التعميم على أهمية التزام جميع مزارع الدواجن بعمل الفحوص المخبرية اللازمة التي تثبت خلو الطيور الموجودة لديها من مرض إنفلونزا الطيور المعدي قبل طرح الطيور للبيع في الأسواق والمحال التجارية وأمام المستهلكين بمدة ثلاثة أيام.