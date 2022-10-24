«الإمارات للبيئة» تزرع 880 شتلة لأشجار محلية معمرة

دبي (الاتحاد)

بدأت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بزراعة 880 شتلة من شجرة الغاف في منطقة غنتوت تحت مظلة برنامج «من أجل إماراتنا نزرع»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في مركز بلدية الشهامة، ومشاركة موظفي موانئ أبوظبي وبنك دويتشه وبنك الخليج الدولي وشركة الخليج العربي للمصاعد. وقالت حبيبة المرعشي عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «إن المجموعة عضو معتمد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد انضمت إلى برنامج (ازرع من أجل الكوكب) الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2006 وفي عام 2007 قدمناه كبرنامج عمل سنوي لتقديم مفهوم التشجير الحضري وتشجيع المشاركة النشطة لجميع قطاعات المجتمع. وقد بلغ إجمالي عدد الأشجار المحلية المعمرة التي قامت المجموعة بزرعتها حتى هذا التاريخ 2.109.785 ما يساهم في عزل 12.440.77 طن متري مكافئ من غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنوياً». وأضافت: «من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، تتحكم دولة الإمارات العربية المتحدة في الانبعاثات وتقليل حرق الغاز الطبيعي وزيادة كفاءة الطاقة واتخاذ العديد من الخطوات الفعالة الأخرى. إن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 هي بمثابة حملة وطنية لتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفعل ذلك».