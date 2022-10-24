الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ورئيس موزمبيق يبحثان العلاقات الثنائية

رئيس الدولة ورئيس موزمبيق يبحثان العلاقات الثنائية
24 أكتوبر 2022 20:30

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة فليبي شاسنتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه - في بداية اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ - بفخامة رئيس موزمبيق والوفد المرافق له، متمنياً أن تشكل زيارته دفعة مهمة للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات وموزمبيق والفرص المتاحة لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة. وفي هذا السياق أكد الجانبان الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية
برعاية محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي.. «مصر والإمارات قلب واحد» تنطلق غداً في القاهرة

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال البيئة ومواجهة التغير المناخي في ظل عضوية جمهورية موزمبيق في مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات والولايات المتحدة وأعلنت خلال العام الماضي .. بجانب ما يمثله مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام المقبل، من أهمية كبيرة في هذا الخصوص.

وتبادل سموه ورئيس موزمبيق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب فخامة فليبي شاسنتو نيوسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال، مؤكداً حرصه على مواصلة العمل مع سموه لمزيد من النمو والازدهار للعلاقات الثنائية.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
موزمبيق
آخر الأخبار
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
دنيا
عطل عالمي مفاجئ يضرب واتساب
اليوم 11:37
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
الرياضي
نجوم الكرة يتوافدون على البصرة لحضور قرعة «خليجي 25»
اليوم 11:30
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
الإمارات
إنشاء منطقة ألعاب وتمارين لأصحاب الهمم وأقرانهم في أبوظبي
اليوم 11:29
القرية العالمية( أرشيفية)
الإمارات
موسم رائع.. القرية العالمية تفتح أبوابها أمام الضيوف اليوم
اليوم 11:06
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
الرياضي
تطبيق تقنية «الفار» في «خليجي 25»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©