هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، المحتفلين بعيد «ديوالي».

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «باسم شعب الإمارات، نهنئ كل من يحتفل بعيد ديوالي.. أتمنى لهم عيدا سعيدا».

On the behalf of the people of the UAE, we congratulate all those who celebrate Diwali. Wishing them a happy festival.