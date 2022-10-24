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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
24 أكتوبر 2022 18:18

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

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الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00والمد الثاني عند الساعة 01:17 والجزر الأول عند الساعة 19:48والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 والمد الثاني عند الساعة 22:15 والجزر الأول عند الساعة 15:29 و الجزرالثاني عند الساعة 03:53.

المصدر: وام
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