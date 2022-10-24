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حاكم الشارقة يوجه بتخصيص أرض لإنشاء حديقة بحي الشيخ سلطان بخورفكان

حاكم الشارقة
24 أكتوبر 2022 16:15

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء حديقة لأهالي حي الشيخ سلطان في خورفكان.

كما وجه سموه بلدية خورفكان بزراعة المنطقة الفاصلة بين الحي ومساكن العمال بساتر من الأشجار لتوفير الخصوصية للأهالي.

أعلن سموه هذا التوجيه خلال برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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