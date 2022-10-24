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"إسلامية دبي" توضح كيفية إقامة صلاة الكسوف غداً

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24 أكتوبر 2022 14:44

دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سكان الإمارة إلى أداء صلاة كسوف الشمس غداً الثلاثاء 25 أكتوبر بعد صلاة العصر مباشرة. 

وأوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عبر فيديو في حسابها الرسمي على "تويتر" كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وحكمها.

وحددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي قائمة بـ (255) مسجداً لإقامة صلاة الكسوف فيها، بمختلف مناطق الإمارة.

كما سيتم التعاون مع مركز الفلك الدولي لتصوير الحدث وبثه بشكل مباشر على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة، مع تغطية الحدث بمداخلة شرعية وفلكية. 

وتشهد المنطقة العربية كسوفاً جزئياً للشمس غداً الثلاثاء، يشاهد من الدول العربية ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويمكن رؤية الكسوف من معظم أوروبا وشمال شرق أفريقيا وغرب ووسط آسيا. ويبدأ الكسوف دائما من المناطق الغربية وينتقل تدريجيا باتجاه الشرق، وبالنسبة للكرة الأرضية سيبدأ هذا الكسوف من شمال غرب أوروبا بالقرب من آيسلاندا في الساعة 08:58 صباحا بتوقيت جرينتش، ثم ينتقل تدريجيا إلى شمال أفريقيا ثم إلى غرب آسيا، ليصل الذروة في الساعة 11:00 صباحا بتوقيت جرينتش، إلى أن ينتهي في الساعة 01:02 ظهرا بتوقيت جرينتش في وسط بحر العرب. وستكون أعلى نسبة للكسوف في روسيا بنسبة 86%.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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دبي
كسوف الشمس
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