«أبوظبي للإعلام» تتعاون مع «دوري ميديا» لإطلاق النسخة العربية من «إن تريتمنت»
«أبوظبي للإعلام» تتعاون مع «دوري ميديا» لإطلاق النسخة العربية من «إن تريتمنت»
24 أكتوبر 2022 14:28
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «أبوظبي للإعلام» عن توقيعها اتفاقيةً مع مجموعة « دوري ميديا» لإنتاج النسخة العربية من المسلسل الدرامي «إن تريتمنت» الذي لاقى أصداء عالمية واسعة، وذلك على هامش معرض «ميبكوم»، الفعالية الأضخم من نوعها في قطاع التلفزيون والترفيه والتي أقيمت في مدينة كان الفرنسية، واختارت «أبوظبي للإعلام» عرض المسلسل على قناة «أبوظبي» وتطبيق ADtv، وتتألف نسخته العربية من 45 حلقة. العمل الأصلي للمسلسل من إنتاج شركة «شيليج» بالتعاون مع المنتج هاجاي ليفي الحائز على عدة جوائز والذي قدم أعمالاً شهيرة، مثل «سينز فرم إيه ماريج»، و«ذي أفّير»، وتبرز أهمية هذه الشراكة باعتبارها خطوةً ناجحةً جديدة تثري سجل «أبوظبي للإعلام» و«دوري ميديا»، والذي يضم اتفاقيات تعاون لعرض برامج الواقع مثل برنامجي «تحدي السيلفي» و«وين ذا كراود». وقال عبد الرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: يسعدنا تطوير شراكتنا مع «دوري ميديا» لتقديم محتوى متميز يرسخ مكانة شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي الرائدة في خدمات الإنتاج الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بما يلبي مختلف تفضيلات الجمهور في المنطقة العربية. ويشكل مسلسل «إن تريتمنت» إضافةً مميزة إلى محفظة عروضنا، ونتوقع أن تحصد نسخته العربية نجاحاً كبيراً.
وأضاف: يكتسب الإعلان عن هذه الشراكة خلال «ميبكوم» أهميةً كبيرةً، إذ يسلط الضوء على مكانة أبوظبي الرائدة والبيئة الإعلامية الراعية التي توفرها لخبراء صناعة المحتوى في العالم. وقال نداف بالتي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «دوري ميديا»: يسرنا توسيع نطاق شراكتنا مع «أبوظبي للإعلام» لتشمل المحتوى المعد مسبقاً، وقد وقع الاختيار على مسلسل «إن تريتمنت» لعرضه في مناطق جديدة بعد النجاح العالمي اللافت الذي لاقاه، حيث سنتيح لمزيدٍ من المشاهدين فهم الفكرة التي يطرحها المسلسل، والتي تتناول أهمية تعزيز الصحة الذهنية وأساليب العلاج والتعبير عن المشاعر، ونتطلع لعرض النسخة العربية من المسلسل أمام المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تدور قصة المسلسل حول موضوع الصحة الذهنية، حيث تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة لاستكشاف خفايا عالم العلاج النفسي من خلال سرد الأحداث التي تجري خلال جلسات علاجية يجريها معالج نفسي لـ5 من مرضاه على مدى أيام الأسبوع، ويشكل «إن تريتمنت»، المقتبس عن مسلسل «بيتيبول»، واحداً من أنجح الأعمال من نوعه في عالم التلفزيون، حيث وصفته مجلة فارايتي عام 2019، استناداً إلى بحثٍ أجرته مؤسسة «كي سيفن ميديا»، بأنّه العمل المقتبس عن نص عالمي هو الأكثر مبيعاً خلال العقد الماضي، وحازت العديد من الأعمال المقتبسة عن المسلسل إعجاب النقاد، ومن بينها النسخة الأميركية والتي شهدت فوز الممثلة ديان ويست بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي خلال حفل توزيع جوائز «إيمي برايم تايم» لعام 2008. وشهد عام 2006 إطلاق النسخة الأصلية من المسلسل للمرة الأولى، وتم اقتباسه لاحقاً في أكثر من 20 دولة، حيث تم عرض آخرها على قنوات «إتش بي أو ماكس» الأميركية و«جلوبولاي» البرازيلية و«أرتي» الفرنسية و«نوفا» الجورجية.