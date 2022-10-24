ضبط سائق تسبب بوفاة شخص دهساً بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في أقل من 5 ساعات، من ضبط شخص خمسيني من الجنسية العربية، تسبب في حادث دهس لشخص في العقد الثالث من عمره من إحدى الجنسيات العربية، أسفر عن وفاته على الفور، وفر الجاني هارباً. وتعود تفاصيل الحادثة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات مساء الأحد الماضي، عند الساعة الثالثة عصراً يفيد بوقوع حادث دهس على شارع التعاون بالشارقة، تسبب في وفاة شخص، فيما لاذ المتسبب بالهروب من موقع الحادث. وعلى الفور، باشرت الأجهزة المختصة بشرطة الشارقة عملياتها في البحث والتحري عن المتسبب، وفي أقل من 5 ساعات، نجحت من تحديد هوية المتسبب، وتم إلقاء القبض عليه، معترفاً بفعلته، ومبرراً عدم توقفه، واستمراره في طريقه لشعوره بالارتباك والخوف، وجارٍ تحويل القضية إلى الجهات المختصة. وتنوه شرطة الشارقة إلى أن الهروب من موقع الحادث جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، داعيةً السائقين إلى المبادرة في مساعدة المتضرر وإنقاذ حياته، وتحمل المسؤولية الإنسانية والمجتمعية، وعدم الهروب لتجنب المسؤولية الجنائية.