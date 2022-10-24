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طيران شرطة أبوظبي تنقل مصابين بحادث إلى "شخبوط الطبية"

طيران شرطة أبوظبي تنقل مصابين بحادث إلى "شخبوط الطبية"
24 أكتوبر 2022 12:10

نقلت طائرة الإسعاف الجوي التابعة لإدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية شخصين من الجنسيتين العربية والآسيوية إلى مدينة شخبوط الطبية لتلقي العلاج ، بعد إصابتهما بإصابات متوسطة إثر حادث مروري على شارع "حميم" في منطقة الظفرة.
ووفرت طواقم طائرة الإسعاف الجوي الرعاية الطبية اللازمة، للمصابين أثناء نقلهما، ضمن حرصها المستمر على توفير أحدث المعدات والأجهزة المتقدمة للعناية بسلامة المصابين والمرضى، خلال عمليات نقلهم بالطائرة المروحية متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
طيران شرطة أبوظبي
مدينة شخبوط الطبية
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