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شرطة رأس الخيمة: "العلاج بالفن" لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية

شرطة رأس الخيمة: "العلاج بالفن" لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية
24 أكتوبر 2022 10:05

في إطار حرص جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية على نشر التوعية الصحية وإثراء الحياة الثقافية ودعم الطاقات لمختلف شرائح المجتمع، نظمت الجمعية بالتعاون مع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية لشرطة رأس الخيمة ورشة فنيَـة للنزيلات بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.

وقدمت الورشة الاستاذه حمامة الشحي رسّـامة وصاحبة مشروع حمامة آرت استوديو. وقامت النزيلات اللاتي بلغ عددهن 80 مشاركة بصنع لوحات فنية تشرح نبذه بسيطة عن الحالة المزاجية التي يمرون بها وفرصة للتقليل من مستويات التوتر والقلق وتطوير المهارات الفنية.

وفي الختام تقدم العقيد عبدالله محمد الحيمر، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشكر لجمعية الإمارات على تنفيذ هذه الورشة واهتمامهم بالصحة النفسية لنزيلات المؤسسة وموظفاتها، لأنها تعد من أكثر الأدوار الإنسانية تأثيراً في المجتمع.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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