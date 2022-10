اقتربنا للموسم اكثر! 🎉🎉 باقي يومان فقط على انطلاق الموسم! #القرية_العالمية



We are getting closer and closer to a new great season ! 🎉🎉 2 more days to go! #GlobalVillage #GVWOW pic.twitter.com/M4fAuwGbmE