«أوقاف دبي»: القانون الجديد ينظم العمل الوقفي

دبي (الاتحاد)

أكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (17) والقانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن المؤسسة، يأتي وفق استراتيجية إمارة دبي في تحقيق التنمية المستدامة في مجالات العمل الوقفي، وقال الغرير «إن القانون الجديد يعكس حرص القيادة الرشيدة، على نقل الاستثمار الوقفي الخيري في الإمارة إلى مستويات أكثر شمولية ومرونة بما يرسخ ريادة دبي في مجال العمل الإنساني المستدام».

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إن القانون رقم (17) لسنة 2022 حدد جملة من الأهداف الرئيسية للمؤسسة تحقق رؤية الدولة في تنمية الوقف من خلال منظور اجتماعي معاصر يتوافق مع الشريعة، ويرسخ مكانة الوقف، ويشجع أهل الخير على إحيائه، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها وإدارتها واستثمار أصولها، بما يحقق المقاصد الشرعية منها، ويضيف القانون مواد خاصة بالوصايا والهبات، بما يعزز دورها في النهوض بالمجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراده.