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الإمارات

«محمد بن راشد للابتكار» يستعرض تجربة حكومة الإمارات

جانب من مشاركة الوفد (وام)
24 أكتوبر 2022 02:57

دبي (وام)

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 استعرض مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تجربة حكومة دولة الإمارات في تعميم وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي في مختلف مجالات العمل، خلال مشاركة وفد من المركز ضمن فعاليات أسبوع أوزبكستان للابتكار الذي تم تنظيمه تحت شعار «الابتكارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة»، بحضور وفود من عدد من الدول والحكومات والمنظمات العالمية ونخبة من أبرز المتحدثين والمشاركين العالميين من القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف أسبوع أوزبكستان للابتكار إلى إنشاء منصة لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والمشاريع والنماذج الأولية المبتكرة في مختلف القطاعات، من خلال مجموعة من المشاركات والتجارب العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول لترسيخ ثقافة الابتكار وتعميمها في مجالات عمل الحكومات، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات.
وأكدت عبير تهلك، مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «مؤشر الابتكار العالمي 2022 - تجربة أوزبكستان»، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة في الابتكار، لتعزيز استفادة الحكومات من المفاهيم والأدوات والنماذج التي طورتها ليتم اعتمادها وتطبيقها بما يسهم في إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات، وإعادة تصميم مستقبل الخدمات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.
واستعرضت عبير تهلك تجربة دولة الإمارات في الابتكار الحكومي والنهج المعتمد في نشر مفاهيم ونماذج وأدوات الابتكار عالمياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات مستقبلية يتم توظيفها في دعم توجهات دولة الإمارات المستقبلية، وتناولت الجهود المبذولة لتعزيز رأس المال البشري، وتحفيز الكوادر والمواهب الحكومية على المشاركة في ابتكار خدمات وحلول ومشاريع تنعكس إيجاباً على المجتمع، وترتقي بمستويات العمل الحكومي وتدعم تنافسية الدولة وريادتها العالمية.

مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي
الإمارات
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