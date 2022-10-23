فعاليات «مصر والإمارات.. قلب واحد» تنطلق الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق 26 أكتوبر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، والتي تُقام تحت شعار «مصر والإمارات.. قلب واحد»،

تستهدف الفعاليات تعميق العلاقة المميزة بين شعبي دولة الإمارات ومصر، وتسليط الضوء على أبرز المنجزات التي تحققت خلال الخمسين عاماً منذ تأسيس العلاقات المشتركة، وما عكسته من تقدم وازدهار على الشعبين، وتمثل الفعاليات الاحتفالية رسالة محبة واعتزاز بروابط الأخوة وعلاقات التعاون والشراكة الشاملة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً.

وتتضمن الاحتفالات أجندة متنوعة من الفعاليات تمتد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، وتستضيفها القاهرة، بحضور 1800 شخصية من كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والمثقفين والمبدعين والإعلاميين من الجانبين.

وتضم أجندة الاحتفال تنظيم منتدى اقتصادي يركز على عمق وآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعميق الالتزام بالعلاقة التاريخية المتميزة التي تربط بينهما، فيما تشمل الأجندة تنظيم منتدى ثقافي إعلامي يعقد بمشاركة واسعة ومتميزة تمثل نخبة من المثقفين والإعلاميين والشخصيات الإبداعية البارزة في الدولتين، وذلك في القاهرة، على أن تختتم فعاليات الأجندة بحفل غنائي.