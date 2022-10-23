محمد بن زايد والسيسي.. صداقة وتفاهم

أحمد مراد (القاهرة)

أشاد خبيران مصريان بقوة روابط وعلاقات الصداقة التي تجمع بين الزعيمين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن الزعيمين نجحا عبر علاقات الصداقة والتفاهم في بناء جسور متينة بين الإمارات ومصر.

وقالا في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن علاقات الصداقة التي تجمع بين الزعيمين تُعد من أبرز وأقوى مقومات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، وبفضلها شهدت العلاقات الإماراتية - المصرية، خلال السنوات الـ8 الماضية تطوراً نوعياً وكمياً في المجالات كافة.

خصوصية شديدة في العلاقات

شدّد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، وخبير العلاقات الدولية، على قوة الروابط التي تجمع بين القائدين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن هذه العلاقات الأخوية عززت من أوجه التعاون بين الإمارات ومصر خلال السنوات الثماني الماضية.

وأكد الدبلوماسي المصري لـ«الاتحاد» أن هناك خصوصية شديدة في علاقات الصداقة بين الرئيسين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعبدالفتاح السيسي، وعادة ما تظهر خصوصية هذه العلاقات خلال اللقاءات والزيارات المتبادلة التي يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى مصر، والرئيس المصري إلى الإمارات.

والتقى الرئيسان خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2022 أكثر من 28 مرة، وساهمت هذه اللقاءات بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات في نوفمبر 2019، وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بـ«الصديق العزيز وضيف الإمارات الكبير»، مؤكداً أن علاقات الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية، وهناك إرادة مشتركة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم الشعبين.

جسور متينة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً: «نجح صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري عبر علاقات الصداقة والتفاهم المشترك في بناء جسور متينة بين الإمارات ومصر، الأمر الذي شكل من البلدين إلى جانب المملكة العربية السعودية أضلاع مثلث استراتيجي يلعب الدور الأهم والأبرز في تحقيق أمن واستقرار المنطقة العربية».

وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في غالبية لقاءاته مع فخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على تأكيد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء، واصفاً مصر بركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني.

وأضاف السفير بيومي، أن العلاقات الإماراتية - المصرية شهدت خلال السنوات الـ8 الماضية تطوراً نوعياً وكمياً سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية والثقافية والرياضية، ويعود الفضل في ذلك إلى علاقات الأخوة والصداقة المتينة التي تجمع بين صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس المصري.

مساحة كبيرة من التفاهم

اعتبرت الدكتورة هدى راغب عوض، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علاقات الصداقة التي تجمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري، أحد أبرز مقومات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى وجود مساحة كبيرة من التفاهم المشترك بين الزعيمين، الأمر الذي يصب في خدمة مصالح البلدين بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بمنتدى شباب العالم في عام 2018 قد وصف علاقته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنها ليست صداقة فقط، قائلاً: «محمد بن زايد ليس مجرد صديق، وإنما أخي وحبيبي».

وأكدت الدكتورة هدى عوض لـ«الاتحاد»، أن الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة قائمة على مبادئ وقيم الصداقة والأخوة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، فضلاً عن تقارب وتشابه المواقف السياسية حيال غالبية القضايا الإقليمية والدولية.

وشددت على أن العلاقات الثنائية بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور والعمق في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس المصري.

خصوصية

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خصوصية العلاقات الإماراتية - المصرية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وثمّن مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية.

وقالت الدكتورة هدى راغب عوض: «يحرص الزعيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة عبدالفتاح السيسي على تنسيق مواقفهما المشتركة حيال القضايا الحيوية والجوهرية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ومن هنا تأتي المواقف الإماراتية والمصرية متقاربة ومتوافقة».