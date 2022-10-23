«الشيخ زايد» سيرة خالدة في «أم الدنيا»

أبوظبي (الاتحاد)

يعكس ارتباط اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمصر، وسيرته الخالدة لدى شعبها، فضلاً عن حجم المشروعات الإنسانية والعمرانية التي ارتبطت باسمه، مدى قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين المصري والإماراتي.

ويعد الحضور الطاغي لاسم «الشيخ زايد» في مصر خلال فترة السبعينيات، وحتى الآن، أكبر دليل على تلك الحقيقة، حيث أطلق اسمه على العديد من المدن والشوارع الرئيسية والمشروعات، بل وعلى أسماء المواليد المصريين أيضاً، حباً وتقديراً لشخصه ومواقفه المؤثرة.

في مصر مدينتان باسم الشيخ زايد، حيث تقع الأولى في محافظة الإسماعيلية والتي افتتحها الشيخ زايد بنفسه في 1976 كجزء مهم من مرحلة إعادة الإعمار.

تقع المدينة الأخرى في منطقة السادس من أكتوبر والتي تعد من أرقى ضواحي القاهرة، وقد أنشِئت في العام 1995 بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية «منحة الشيخ زايد».

مشروع قناة الشيخ زايد تم تنفيذه عام 1997 لنقل مياه النيل إلى الأراضي الصحراوية في منطقة «توشكى» لتحويلها إلى أراضٍ زراعية وعمل مشروعات للإنتاج الحيواني، تساهم في خلق دلتا جديدة جنوب مصر بالمناطق الصحراوية بعد إضافة 540 ألف فدان للرقعة الزراعية.

وقد خصصت حكومة أبوظبي مبلغ 100 مليون دولار كمنحة أمر بها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، لتنفيذ المشروع.

في أواخر العام 2015 قرر مجلس محافظة جنوب سيناء إطلاق اسم «الشيخ زايد» على أحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة شرم الشيخ، والذي يبدأ من منطقة المطار وحتى قلب المدينة. في السبعينيات من القرن الماضي انتشر اسم «زايد» بكثافة في البيوت المصرية، حيث إن كثيراً من العائلات المصرية كانت تفضل إطلاق الاسم على المواليد الجدد تقديراً وتيمناً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدوره الكبير في دعم البلاد.

مركز الشيخ زايد لتعليم العربية لغير الناطقين بها

يعتبر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة الأزهر بالقاهرة، من أهم وأبرز المراكز العالمية لتعليم الفصحى لغير الناطقين بها، وذلك طبقاً لمعايير الجودة العالمية لتعليم اللغات الثانية.

ويوفر المركز أفضل العناصر من الهيئة التدريسية والخبراء المؤهلين لتنفيذ وتطبيق أحدث المناهج والمواد التعليمية، وذلك بهدف تمكين الدارسين من اللغة العربية استماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة بالمستوى مما يؤهلهم للدراسة بالأزهر الشريف، ولاستعمال اللغة العربية مع أبنائها في شتى مجالات النشاط الإنساني، ويسهم المركز في إعداد اختبار كفاءة لغوية وبرامج تعليمية إلكترونية.

ثلاثة مستشفيات

توجد في مصر 3 مستشفيات تحمل اسم «الشيخ زايد»: أولها مستشفى الشيخ زايد التخصصي في مدينة 6 أكتوبر، وقد شيد منذ أكثر من 15 عاماً، ويضم الآن 200 سرير ومركزاً من أكبر مراكز زراعة الأعضاء في مصر، وكذلك مركزاً للجراحة والنساء والأطفال والأطفال المبتسرين وغسيل الكلى، كما يوجد قسم استقبال للحوادث على أعلى مستوى يخدم جميع الحالات، والمستشفى يعتبر بكل المقاييس الطبية من أفضل المستشفيات في مصر وينافس المستشفيات الاستثمارية ويقدم خدمات مجانية لغير القادرين، وبه طابق كامل مجاني وباقي أقسام المستشفى تقدم خدمات بمقابل رمزي.

أما المستشفى الثاني فهو مستشفى «الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، ويقع في حي منشأة ناصر، وقد تم افتتاحه في العام 2013 بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بتكلفة 130 مليون درهم، ويقدم خدمات طبية وعلاجية ل50 ألف نسمة من أهالي المنطقة من غير القادرين.

أما ثالث المستشفيات التي تحمل اسم المغفور له، فهو مستشفى الشيخ زايد المركزي، والذي بني بداخل المدينة التي تحمل نفس الاسم، كإحدى الخدمات الخاصة لأهل المدينة.