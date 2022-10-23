الإمارات أكبر مستثمر في مصر ب 20 مليار دولار

أبوظبي (وام)

قال جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية على الصعيد العربي والعالمي، وذلك بعد سنوات من العمل الجاد والتناغم بين قيادتي الدولتين الشقيقتين.

وأكد الجروان، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تقدر حالياً بنحو 20 مليار دولار ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 75% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وأوضح أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تاريخية ولها جذور عميقة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات، حيث تنعم برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكملة للمسيرة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيماناً منه بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وذكر أن هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات النفط والغاز، والطيران، والجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.

وأوضح الجروان أن ثلاثة استثمارات ضخمة ورئيسية وضعت حجر الأساس للاستثمارات الإماراتية في مصر وهي «أي آند - اتصالات سابقاً» والتي دشنت أعمالها في عام 2007 بعد فوزها بالرخصة الثالثة في 2016، بالإضافة إلى استثمارات مجموعة «ماجد الفطيم» في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكانية، وكذلك استثمارات شركة «إعمار العقارية» التي سارت على نفس النهج، ورسخت الفكر الحديث للمدن العقارية المتطورة ونجحت في إحداث طفرة في القطاع العقاري بمصر.

ولفت إلى أن الشركة «القابضة - ADQ» من الشركات الإماراتية العملاقة التي نجحت مؤخراً في تعزيز مشاريعها في مصر وضخ استثمارات جديدة، في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة مع صندوق مصر السيادي بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار.

شركات

أكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن الشركات الإماراتية ملتزمة على المدى الطويل بتعزيز شراكاتها الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، لا سيما بعدما أثبت الاقتصاد المصري مرونته خلال السنوات الأخيرة مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة تفوق غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة، مدفوعة بقوة الاستهلاك المحلي، وبنمو الإنتاج وإمكانات التصدير الهائلة، والتوقعات التجارية الإيجابية لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والحجم الكبير لسوقها المحلي. وأوضح أن هناك تجانساً وتوافقاً تاماً في الرؤي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين في ظل امتدادها لعقود طويلة، وتوافر الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية بالبلدين في تعزيز التعاون المشترك.

