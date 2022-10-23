وزراء في حكومة مصر لـ «الاتحاد»: الإمارات دولة قوية ذات مواقف مشهودة

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزراء في الحكومة المصرية، أن الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية احتفاء بواحدة من أقوى وأنجح العلاقات بين بلدين شقيقين وعلى كل المستويات، منذ أن قام الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1971 بإعلان تأسيس دولة الإمارات لتصبح جزءاً محورياً من منطقة الخليج العربي، ودولة قوية ذات مواقف مشهودة في مسيرة العمل العربي حسبما يشهد لها التاريخ.

وأشار الوزراء إلى أن الاحتفال يؤكد أن الإمارات بالنسبة لمصر بمثابة شريك حياة، سياسياً واجتماعياً وتاريخياً، وهو ما انعكس على أن يصبح التنسيق على مستوى المؤسسات في مستوى مستقر للغاية ومُرضٍ للطرفين.

وزيرة التعاون الدولي: النموذج المصري الإماراتي قدم مفهومًا متفردًا في التعاون

أكدت معالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقة بين مصر والإمارات علاقة عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية، في ضوء ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة.

وأكدت خلال حديثها لـ «الاتحاد»، العمل على مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوافرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين، ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت على أن وزارة التعاون الدولي المصرية تعمل على تعزيز العلاقات التنموية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مؤسسات التمويل الإماراتية «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» و«صندوق أبوظبي للتنمية»، لافتة إلى اهتمام وزارة التعاون الدولي بزيادة التعاون مع هذه المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، إضافة إلى تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تمثل عاملاً دافعاً لمزيد من تطورات العلاقات في مختلف المجالات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية، إلى أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل لمستويات مهمة من النمو، ويمكن العمل على مضاعفته، حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية، وتستقبل سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

وذكرت المشاط أن التعاون المصري الإماراتي قدم مفهوماً متفرداً في التعاون من خلال مجموعة واسعة من برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واشتمل التعاون على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الإماراتية بهدف إحداث تأثير فوري على حياة الشعب المصري وواقعه اليومي، وانصبت تلك المشاريع على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط، حيث اشتملت على: الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، إضافة إلى مشاريع لدعم المؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع المصري مثل الأزهر الشريف والكنيسة القبطية المصرية.

وزير الزراعة: تنسيق مستمر حول الأمن الغذائي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، أن العلاقات المصرية الإماراتية متميزة واستراتيجية وممتدة في التاريخ منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأنها مستمرة وتشهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة.

وقال القصير خلال حديثه لـ«الاتحاد»: إن العلاقات بين البلدين تشهد أزهى عصورها، ويوجد تنسيق كامل وتوافق في الرؤى والقضايا الدولية والإقليمية وتعتبر نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول. وبمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، شدد القصير على أن العلاقات تتطور بصورة كبيرة وتتميز بالتنسيق والتكامل لأنها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وهو ما يجعلها تدوم وتستمر وترتقي.

وفي ما يتعلق بالتعاون في القطاع الزراعي، أشار القصير إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً حول قضايا الزراعة والأمن الغذائي، ومنها الخيول والنخيل وجائزة خليفة، والعمل على الارتقاء بصناعة التمور، وتعاون أيضاً مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الإمارات لإجراء تجارب وأبحاث للزراعات التي تتحمل درجات الملوحة.

وذكر الوزير أن هناك تعاوناً في التدريب والبنية الأساسية والبحوث ونتطلع للارتقاء بحجم التبادل في التدريب والبحوث وبناء القدرات خاصة في مجال الثروة السمكية والأمصال واللقاحات، وأن هناك الكثير من المستثمرين الإماراتيين في صناعة السكر والزراعة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التي لها أنشطة كثيرة في مصر.

ونوَّه وزير الزراعة المصري إلى أن هناك الكثير من المستثمرين الإماراتيين في القطاع الزراعي في شرق العوينات وتوشكى وسيوة وغيرها، وأنهم نموذج مشرف ومشجع للتعاون بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وأن العلاقات الزراعية على أعلى مستوى.

وحول التبادل التجاري، قال السيد القصير: إن مصر تصدر مجموعة من السلع أهمها الموالح والبصل والبطاطس إلى الإمارات تمثل نسبة تصل إلى 11% من مجموع الصادرات الزراعية المصرية على مستوى العالم، ونستورد أيضاً بعض السلع من الإمارات.

وزير التربية والتعليم: سبَّاقة في الأفكار.. وتنفيذها

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عُمق العلاقات المصرية الإماراتية في شتى المجالات، لا سيما التعاون الثقافي والتعليمي. وقال حجازي لـ «الاتحاد»: «إن العلاقات المصرية الإماراتية عميقة الجذور، قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية».

وأشار حجازي إلى أن التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مجال التعليم، ينطوي على نقل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة التي تم تطبيقها في النظام التعليمي بالبلدين، مشيراً إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يؤتي ثماره، ويحقق العديد من الفوائد على الطرفين.

وأوضح الوزير المصري أن الاهتمام بالعنصر البشري عامل مشترك بين الإمارات ومصر، مؤكداً اهتمام قيادتي البلدين ببناء الإنسان من حيث التعليم والصحة، مشيراً إلى أن الإمارات سباقة في طرح الأفكار وتنفيذها على أرض الواقع، وفي تسليط الضوء على أهمية موضوع المعرفة، لافتاً إلى اتخاذ الإمارات خطوات كبرى في تطوير المحتوى المعرفي، وتمكين الشباب وتحدي المشكلات المزمنة مثل الأمية.

وتطرق الوزير النصري إلى أوجه الشراكة مع الإمارات في مجال التعليم قائلاً: «هناك بعض المشروعات تم العمل عليها مثل محو الأمية، وتحدي القراءة، وبعض الأمور الخاصة بالبحث العلمي».

وتابع الوزير المصري: «شاركت منذ أيام في مؤتمر ركائز بدورته الثالثة تحت شعار (التعليم المستدام هو المستقبل)، والذي ينظمه مجلس الشارقة للتعليم، حيث يهدف المؤتمر إلى كشف الدور الذي تلعبه الأبحاث في تشكيل مستقبل التعليم وتحفيز العقول لرسم وظائف الغد، استجابة للتغيرات العالمية لبيئات العمل والانتفاع بالمعلومات المتعلقة بمستقبل التعليم من خلال العلماء والباحثين والمختصين، وتجسير الفجوة بين الممارسات المستخدمة الحالية في التعليم والتعلم والممارسات المستقبلية».

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: مستقبل مشترك مبني على الابتكار والإبداع

أكد معالي وزير التعليم العالي المصري، الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعباً، على كل الأصعدة، لا سيما في المجالات التعليمية والبحثية والمعرفية والثقافية.

وقال عاشور لـ«الاتحاد»: «إن التعاون المصري الإماراتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يعتمد على تبادل الخبرات التعليمية والبحثية وتبادل المقاعد الدراسية وتوفير المنح الدراسية للطلاب من الجانبين، فضلاً عن تشجيع إقامة المنتديات والملتقيات التعليمية والبحثية بشكل دوري والتعاون في التسويق المشترك للبرامج الدراسية بين البلدين، وتبادل الخبرات والوسائل الداعمة لمبادرتي (ادرس في مصر) و(تعلم في الإمارات)». كما أشاد عاشور بالدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات لمبادرة «ادرس في مصر»، مشيراً إلى أن هذا التعاون المتميز بين البلدين ينعكس أيضاً في الأعداد الكبيرة للطلاب الإماراتيين الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأوضح عاشور لـ«الاتحاد» أن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متميز يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع بين البلدين توافق كبير حول مختلف السياسات والمواقف، ومن ذلك الإيمان العميق من الجانبين بقيمة العلم والمعرفة في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة، وهو ما أنتج هذا التوافق في الاستراتيجية التعليمية والبحثية للدولتين، ودفع الجانبين إلى توطيد العلاقات العلمية والبحثية والمعرفية، بما يسهم في خلق مستقبل مشترك مبني على الإبداع والابتكار وخدمة الاقتصاد الصناعي الحديث. وذكر الوزير المصري أن هناك تنسيقاً بين الجانبين المصري والإماراتي في الوقت الراهن لتوقيع بروتوكول تعاون في مجال تنظيم دراسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية، وذلك بعد أن تم في ديسمبر 2021 توقيع برنامج تنفيذي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2021 - 2024، فضلاً عن التطلع المشترك لتكثيف وتيرة انعقاد اللجان المشتركة بما يسهم في التنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التعاون العلمي والبحثي والثقافي. كما أشار الوزير المصري إلى سعي الجانبين المصري والإماراتي لتحقيق التوأمة بين الجامعات المصرية والإماراتية بما يعمل على تعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الباحثين.

وزير قطاع الأعمال: شراكات اقتصادية كبرى

قال وزير قطاع الأعمال المصري، محمود عصمت: «إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول من حيث قوتها ومتانتها، وقيامها على أسس راسخة من الاحترام والتقدير المتبادل، كما أنها تتمتع بخصوصية كبيرة تعكس قوة وعمق الروابط الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً».

وأضاف وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت لـ «الاتحاد» أن الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات يأتي احتفاءً وترسيخاً لهذه العلاقات العربية الاستثنائية من تطابق الرؤى والوحدة والتماسك، والمصير المشترك، والتي تشهد حالياً نمواً مستمراً ومزيداً من الزخم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تلك العلاقات الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى دعائم العلاقات بين مصر والإمارات، من خلال قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة، وحرصه على زرع الحب لمصر في قلوب أبنائه، والذي يتوارثونه جيلاً بعد جيل، حيث يخلص الأبناء لوصية الأب المؤسس.

وأكد وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت أن البلدين يحظيان بحضور ومكانة دولية متميزة خاصة في ظل ما تتميز به سياستيهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة مختلف التحديات، والتوافق في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه في إطار اهتمام البلدين بتعزيز التعاون المشترك، تحرص وزارة قطاع الأعمال العام المصرية على التواصل المستمر مع الجانب الإماراتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وعرض ما لديها من فرص للشراكة والاستثمار في شركاتها على الشركات والمستثمرين الإماراتيين، كما يحرص الجانب الإماراتي على تعزيز التعاون الثنائي وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.