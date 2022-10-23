نهيان بن مبارك يزور مهرجان ومزاد ليوا للتمور

ليوا (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان ومزاد ليوا للتمور بدورته الأولى، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وأشاد معاليه بفعاليات ومسابقات المهرجان التي تعرض المنتجات الإماراتية المميزة، خصوصاً الصناعات المرتبطة بشجرة النخيل، والتمور، والتعريف بأهميتها، وتقديمها للجمهور بأجمل صورة.

وأكد معاليه أن المهرجان والمزاد بما يتضمنه من مشاركات دولية يسهم في تبادل المعرفة بين المزارعين الإماراتيين ونظرائهم المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة، ويروج دولياً للمنتجات الإماراتية، ويدعم الصناعات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك، خلال الزيارة، على جانب من مزاد التمور الذي يهدف إلى إبراز التمور الإماراتية وجودتها أمام جميع الزوار المهتمين باقتناء أجودها وأفخرها، وتفقد أجنحة المشاركين في سوق التمور، والتقى عدداً من أصحاب المشاريع الرائدة في مجال صناعة التمور والصناعات المرتبطة به.

وتفقد عدداً من أجنحة الجهات الحكومية والخاصة التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل وصناعة التمور، ومنها جناح ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجناح بلدية منطقة الظفرة.

وزار معاليه، خلال الجولة، مزاينة التمور والفعاليات المصاحبة لمسابقة الطبخ، ومعرض اللوحات الفنية والتصوير الضوئي، والقرية التراثية التي تعرض منتوجات تراثية مرتبطة بالتمور والنخيل، وقرية العسل، والقرية العالمية للتمور.

مسابقات

واستمع معاليه من عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إلى شرح عن الفعاليات التراثية والمسابقات الخاصة بالمزارعين ومنتجي التمور من مسابقات مزاينة التمور والعسل والطبخ الدولية للتمور وزيت الزيتون والمسابقة الدولية لزيت الزيتون البكر، والتصوير والرسم.