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«التربية» تفتح باب التسجيل في «روائع» لغاية 2 نوفمبر

«روائع» يمثل فرصة للطلبة الموهوبين فنياً (من المصدر)
24 أكتوبر 2022 02:56

دينا جوني (دبي) 

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في برنامج «روائع» لاكتشاف الطلبة الموهوبين في 6 مسارات، هي الموسيقى، والفنون البصرية، والمسرح، والفنون التراثية، والكتابة الإبداعية، والفن الإعلامي، على أن تستمر في استقبال الطلبات لغاية الثاني من نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه تم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على خوض تجربة التعليم والثقافة والقيم في دولة الإمارات، من خلال مجموعة متنوعة من التدريبات وورش العمل والمعارض والعروض وأنشطة التواصل.
يستهدف مسار روائع الموسيقى اكتشاف الطلبة الذين يبدون مواهب وقدرات موسيقية متميزة، ومنحهم فرصاً فريدة وعالية الجودة لتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم. وسيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل موسيقيين متخصصين لإثراء خبراتهم، مما سيمكنهم من التنافس على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وسيساهم التدريب المكثف لهؤلاء الطلبة في تأسيس أول أوركسترا مدرسية وطنية، كما سيتيح لهم فرصة التواصل والتفاعل مع موسيقيين محليين ودوليين.
ويستهدف مسار المسرح منح الطلبة قدرات عالية في مجال التمثيل والأداء المسرحي، ويقدّم فرصاً رائعة للتعبير عن أنفسهم وصقل مواهبهم في هذه المجالات. وسوف يتم توفير الفرصة للطلبة الموهوبين في مجال التمثيل والأداء المسرحي لتلقي التدريب من قبل نخبة من المتخصصين لتمكينهم من المنافسة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال تشكيل الفرق المسرحية المدرسية الوطنية.
وفي مسار روائع الفن، سيتم تدريب الطلبة تدريباً تخصصياً لتعزيز قدراتهم الفنية في المجالات ذات الصلة بالفنون البصرية. وسيقوم المتخصصون بدعم الطلاب لتعزيز قدراتهم الفنية وتمكينهم من تقديم التراث الإماراتي إلى العالم من خلال المشاركة في المعارض والمهرجانات رفيعة المستوى.
ويشكّل مسار روائع التراث فرصة قيّمة لصقل مواهب الطلبة وقدراتهم في العرض والإبداع والتذوق الفني والمحافظة على الثقافة والتراث الإمارات.
وفي مسار روائع السينما، سيتم اكتشاف وتنمية مواهب وقدرات الطلبة في صناعة السينما وتطوير مهاراتهم. ويعدّ ذلك فرصة فريدة وعالية الجودة لتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم. وسيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل مدربين متخصصين.

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روائع الشعر
يوفر المسار الأخير في روائع الشعر تنمية ومواهب وقدرات الطلبة في كتابة وإلقاء الشعر الفصيح والنبطي وتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم. سيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل كبار الشعراء لإثراء خبراتهم، وسيساهم التدريب المكثف في تنظيم أول مهرجان للشعر على مستوى الإمارات.

وزارة التربية والتعليم
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