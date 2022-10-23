تعاون بين «حمدان الذكية» ومنصة المنتور لريادة الأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلنت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» إطلاق برنامج جديد لتمكين رواد الأعمال بالتعاون مع «المنتور»، المنصة العربية الرائدة للتعلم الذاتي، وذلك لتعزيز مهارات الشباب العربي وتحفيزهم على بدء وتطوير مشاريعهم الناشئة. وسيتولى تنفيذ البرنامج نخبة من أبرز خبراء ريادة الأعمال، ويستهدف البرنامج الجديد تأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم في ثلاثة مسارات مختلفة، وهي: إدارة وتشغيل المطاعم، وصناعة وتصميم الأكسسوارات، والتصميم والرسم الرقمي. ويتيح كل مسار للمتعلم البرنامج التدريبي الرئيسي «مقدمة في ريادة الأعمال»، تليه دورة تخصصية ضمن أحد المجالات المذكورة. وأكد الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أهمية هذه المساعي المشتركة لتمكين الشباب العربي ودعم طاقاتهم وأفكارهم الريادية. ومن جهته، قال د. إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لمنصة المنتور: تضم المسارات الثلاثة نماذج مستلهمة من الحياة الواقعية لتعزيز الخبرة العملية لكل من يسعى إلى بدء نشاط تجاري جديد أو لأصحاب المشاريع الطامحين إلى تطويرها.