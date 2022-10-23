الإثنين 24 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «حمدان الذكية» ومنصة المنتور لريادة الأعمال

تحفيز الشباب على بدء وتطوير مشاريعهم الناشئة (من المصدر)
24 أكتوبر 2022 02:56

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«حمدان بن محمد الذكية» تطلق مبادرة «الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه»
تعاون بين «الشباب العربي» و«حمدان الذكية» في المهارات البحثية

أعلنت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» إطلاق برنامج جديد لتمكين رواد الأعمال بالتعاون مع «المنتور»، المنصة العربية الرائدة للتعلم الذاتي، وذلك لتعزيز مهارات الشباب العربي وتحفيزهم على بدء وتطوير مشاريعهم الناشئة. وسيتولى تنفيذ البرنامج نخبة من أبرز خبراء ريادة الأعمال، ويستهدف البرنامج الجديد تأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم في ثلاثة مسارات مختلفة، وهي: إدارة وتشغيل المطاعم، وصناعة وتصميم الأكسسوارات، والتصميم والرسم الرقمي. ويتيح كل مسار للمتعلم البرنامج التدريبي الرئيسي «مقدمة في ريادة الأعمال»، تليه دورة تخصصية ضمن أحد المجالات المذكورة. وأكد الدكتور منصور العور رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أهمية هذه المساعي المشتركة لتمكين الشباب العربي ودعم طاقاتهم وأفكارهم الريادية. ومن جهته، قال د. إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لمنصة المنتور: تضم المسارات الثلاثة نماذج مستلهمة من الحياة الواقعية لتعزيز الخبرة العملية لكل من يسعى إلى بدء نشاط تجاري جديد أو لأصحاب المشاريع الطامحين إلى تطويرها.

جامعة حمدان بن محمد الذكية
آخر الأخبار
الاكتتاب في سندات الخزينة يتجاوز المعروض بواقع 5 مرات
الاقتصادي
المزاد الخامس لسندات الخزينة الإماراتية يجذب 7.5 مليار درهم
اليوم 19:34
الشركة العالمية القابضة تتوسع في قطاع التقنية
الاقتصادي
مليار درهم صفقات «العالمية القابضة» في تكنولوجيا المعلومات
اليوم 19:31
مختص في مصنع «حديد الإمارات أركان»
الاقتصادي
«حديد الإمارات»: 2260 درهماً سعر الطن نوفمبر المقبل بزيادة 1.7%
اليوم 19:28
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
عربي ودولي
إسرائيل ستوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل
اليوم 19:22
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
الإمارات
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد «ديوالي»
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©