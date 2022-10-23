«حمدان للأداء التعليمي» تنظّم «المنتدى العلمي للموهبة»

دبي (الاتحاد)

نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز فعاليات «المنتدى العلمي للموهبة»، وذلك بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تعليم وتربية الموهوبين. وعقدت فعاليات المنتدى بمقر أكاديمية الشارقة للتعليم الخاص بإمارة الشارقة.

وهدف هذا المنتدى إلى مساعدة العاملين في قطاع التعليم في التعرف على احتياجات الطلبة الموهوبين، بالإضافة إلى تطوير الممارسات المتبعة في مختلف البيئات التي تحتضن الطلبة الموهوبين. واستقطب المنتدى المتخصصين في مجال تربية الموهوبين وكذلك المرشدين التربويين في المدارس والمراكز التربوية والباحثين وأولياء الأمور وكافة المهتمين بمجالات رعاية الموهوبين.

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: يعتبر هذا المنتدى أحد أهم المنتديات المتخصصة في مجالات الموهبة في المنطقة، حيث ركز على موضوعات تتميز بالتفرد. واستعرض العديد من القضايا والتحديات الخاصة بدمج الطلبة الموهوبين والمتميزين في الصفوف العادية، مع تقديم أحدث الحلول والوسائل والمقترحات العلمية والعملية المتبعة في هذا الشأن.