دبي تستضيف مؤتمراً دولياً حول مكافحة الأوبئة بالعالم

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي، الخميس المقبل، مؤتمراً دولياً لبحث مستقبل مكافحة العدوى بالأوبئة في العالم وكيفية الاستعداد لها وسبل الحد من آثارها.

يشارك في المؤتمر علماء متخصصون في علوم الأوبئة وخبراء في التعقيم والوقاية من آثار الفيروسات وأطباء معنيون بعلاج الأمراض الفيروسية والأمراض المعدية.

ويطرح المؤتمر تجربة تقنية التعقيم الأميركية «مايكروسيف» والتي نالت شهادة اعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية واعتماد وكالة حماية البيئة الأميركية وعلامة المطابقة الأوروبية وهيئة الدواء والغذاء السعودية.

ويتناول المؤتمر أهمية الاعتماد على الماء المؤكسد في التعقيم والتصدي للفيروسات والأوبئة باعتباره تقنية ثبتت فعاليتها الكاملة في القضاء على الفيروسات خصوصاً في مكافحة وباء «كوفيد-19» وتم الاعتماد عليها في تعقيم منشآت صحية حكومية في دول الخليج، ومؤسسات الإسعاف والمستشفيات ووسائل النقل العام.

وقالت صفا قدومي، المشرفة العامة على المؤتمر، إن الحدث يعد خطوة استباقية للتنبؤ بتطورات الفيروسات عالمياً، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الجهود العالمية من قبل الأكاديميين والخبراء والمتخصصين للاستعداد المبكر لظهور الفيروسات.