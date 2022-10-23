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شرطة أبوظبي تنفذ «فرصة أمل» لطالبات التقنية

جانب من الحملة (من المصدر)
24 أكتوبر 2022 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت شرطة أبوظبي ضمن حملة التوعية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار «فرصة أمل» ورش حول أضرار المخدرات وأثرها على الأسرة والمجتمع، وركزت على توعية طالبات من كلية التقنية العليا على مدى ثلاثة أيام، وذلك في مبنى إدارة مكافحة المخدرات بالعين.
وأكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر الوعي لدى جميع فئات المجتمع حول أضرار هذه الآفة ومخاطرها، حاثاً على أهمية تكاتف الجهات المؤسسية والمجتمعية للتصدي للمخدرات.
وأوضح أن شريحة طلبة الجامعات والكليات والمدارس تعتبر من أهم الشرائح التي تركز عليها شرطة أبوظبي في مختلف مبادراتها المجتمعية لتعزيز دورهم في الإسهام مع الجهات المختصة في التصدي للمخدرات وحمايتهم من مخاطر الوقوع في آفة الإدمان.
وقدمت الورش إدارة مكافحة المخدرات في العين، وألقى محاضراتها المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعين، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في مكافحتها، واستعرض عدد من المحاور حول المخدرات ومخاطرها وسبل الوقاية منها.
وأشار إلى أن غياب دور الوالدين، والفضول وحب التجربة، ورفقاء السوء هي الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في فخ تعاطي وإدمان المخدرات، موضحاً أن رفقاء السوء هم الأخطر في تحريض الشباب الضحايا وسحبهم لدائرة التعاطي.
وقدم شرحاً حول خدمة فرصة أمل والتي تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل لمد يد العون للمتعاطين المبادرين للعلاج، والتوعية بأضرار المواد المخدرة والآثار المترتبة على إدمانها في مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التعريف بأهدافها وأهميتها.
وتعرفت طالبات كلية التقنية أيضاً على حافلة بادر المتنقلة التي تحتوي على كافة المعدات والوسائل الإيضاحية للتوعية بأضرار آفة المخدرات والإدمان على صحة الفرد والأسرة والمجتمع.

شرطة أبوظبي
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